  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Daha henüz 7 yaşındaydı! Hastaneye güle oynaya giden kızın şüpheli ölümü! Savcılık soruşturma başlattı!

Hamas bitti onlar başladı! İsrail, onları da terörist olarak tanıyacak

Mavi Marmara saldırısının üzerinden 14 yıl geçti

Bu sene 4 kez patladı! 2.5 kilometrelik yarık! O ülkede yanardağ sebebiyle olağanüstü hal ilan edildi!

Yılmaz Özdil Pandora’nın kutusunu açtı! CHP parti parasıyla gazeteci satın alıyor

Türkiye'nin dış ticaret açığı azaldı!

KAAN dünya devlerini geride bıraktı! İşte dünyanın en hızlı savaş uçakları

Almanya'da Togg depremi! Kimse neler olduğunu anlayamadı

Çözüm önerilerine takoz koyan İBB, 6 yılda bir barınak yapamadı! Ekrem, sokakları köpeklere bıraktı

Osmanlı’nın son sancağı hala yaşıyor! Afrika’da yaşayan esmer Türkler
Yerel Kartal Kayra Kayserispor’dan ayrıldı
Yerel

Kartal Kayra Kayserispor’dan ayrıldı

Yeniakit Publisher
2024-05-30 08:58:00 -
Kartal Kayra Kayserispor’dan ayrıldı

Kayserispor'da kiralık olarak forma giyen Kartal Kayra Yılmaz, sarı kırmızılı camiaya veda etti.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Beşiktaş’tan kiralık olarak kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz sarı kırmızılı forma ile toplam 30 maça çıktı.

Oynadığı maçlarda başarılı bir performans ortaya koyan 23 yaşındaki oyuncu Kartal Kayra Yılmaz, Kayserispor'a veda etti. Yaptığı paylaşımda, "Bu hikâyedeki her şey için teşekkür ederim" diyen genç futbolcu, "Çok değerli Kayseri halkı, Kayserispor Kulübü ve taraftarları, sizlerle geçirmiş olduğum bu kısa zaman dilimi içerisinde yaşamış olduğumuz tüm anılar her zaman kalbimde olacak. Bu hikâyedeki her şey için teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.

Ali Çamlı duyurdu: açığa dair Kayserispor'da tahtası açıldı deyip flaş açıklama yaptı! Satın almak istediğini alabilecek
Ali Çamlı duyurdu: açığa dair Kayserispor'da tahtası açıldı deyip flaş açıklama yaptı! Satın almak istediğini alabilecek

Spor

Ali Çamlı duyurdu: açığa dair Kayserispor'da tahtası açıldı deyip flaş açıklama yaptı! Satın almak istediğini alabilecek


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hayatını kaybetti! Kayserispor Başkanı ölümlü kazaya karıştı!
Hayatını kaybetti! Kayserispor Başkanı ölümlü kazaya karıştı!

Gündem

Hayatını kaybetti! Kayserispor Başkanı ölümlü kazaya karıştı!

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı’nın cipiyle çarptığı kazada babasını kaybeden kişi şikayetçi olmadı! Sebebi bakın ne çıktı
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı’nın cipiyle çarptığı kazada babasını kaybeden kişi şikayetçi olmadı! Sebebi bakın ne çıktı

Gündem

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı’nın cipiyle çarptığı kazada babasını kaybeden kişi şikayetçi olmadı! Sebebi bakın ne çıktı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23