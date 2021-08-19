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Spor Kartal, Kaan’ı bitiriyor
Spor

Kartal, Kaan’ı bitiriyor

Beşiktaş yönetimi, teknik heyetin raporu doğrultusunda kadroyu güçlendirmek için girişimlerini sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-19 14:53:00 -
Kartal, Kaan’ı bitiriyor

Beşiktaş yönetimi, teknik heyetin raporu doğrultusunda kadroyu güçlendirmek için girişimlerini sürdürüyor.

Stopere ve orta sahaya yapacağı takviyelerle transferi noktalamayı düşünen siyah beyazlılar, Kaan Ayhan ile temaslarına devam ediyor.

Bonservisi Sassuolo’da bulunan milli futbolcu, Beşiktaş'ta oynamaya yeşil ışık yakmış durumda.

Kiralamaya yanaşmayan İtalyan ekibi, Kaan'ı bonservisiyle elden çıkarmak istiyor.

Siyah beyazlı yönetim, oyuncuyu bu sezon kiralayıp zorunlu satın alma maddesiyle takıma kazandırmayı amaçlıyor.

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