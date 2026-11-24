Kartal Belediyesi'ne operasyon: Gözaltılar var
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
İstanbul'da Kartal Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Aralarında yetkililerin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.
Kartal Belediyesi'ne kentsel dönüşüm projelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Kartal'da kentsel dönüşüm sürecinde riskli binaların metrekarelerinin usulsüz şekilde yüksek gösterildiği iddia edildi.
BELEDİYE YETKİLİLERİN DE BULUNDUĞU 10 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Dosyada sekiz riskli binada toplam inşaat alanının 400 ila bin metrekare arasında fazla gösterildiği iddiasına yer verildi.
Belediye yetkililerinin de bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.
BANKA HESAPLARINDA YÜKSEK MİKTARDA İŞLEM HACMİ
Usulsüz belge düzenlendiği öne sürülen şüphelilere ait hesaplarda yüksek miktarda işlem hacminin bulunması da dikkati çeken ayrıntılar arasında yer aldı.
Adreslerde arama ve el koyma işlemleri de gerçekleştirildi.
SUÇLAMALAR NELER?
Başsavcılığın açıklamasında suçlamalar “Resmi belgede sahtecilik”, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma” ile “Rüşvet” olarak sıralandı.
KİMLER GÖZALTINA ALINDI?
İlkin Güneş E. B. Kentsel Dönüşüm Müdürü
Ayşe G. Belediye Mühendisi
Seda C. Belediye Mühendisi
Abdurrahman K. Ö. Belediye Mühendisi
Ulaş A. Belediye Mühendisi
Hidayet A. Firma Yetkilisi
Osman Ali K. Firma Yetkilisi
Abdurrahim E. Firma Yetkilisi
Emre S. Firma Yetkilisi
Selahattin H. Firma Mühendisi
Gündem
Dev vurgun operasyonunda dudak uçuklatan bilanço! Yurt dışına kaçırılan milyarlarca liraya el konuldu!