Kartal Belediyesi, çevreci çalışmaları ile EUROCITIES’de

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarla adından söz ettiren Kartal Belediyesi, sosyal politikaları ve çevre ile ilgili çalışmalarıyla Türkiye’de olduğu kadar Avrupa’da da ses getiriyor. Kartal Belediyesi’nin geri dönüşüm malzemelerinin yeniden kullanılmasına yönelik çalışmaları, EUROCITIES’in web sayfasında yer aldı.

Avrupa şehirlerinin kültür, çevre, ekonomi olmak üzere bir çok alanda bir araya gelmelerini, ortak çalışma içinde olmalarını sağlamayı ve bu şehirler arasındaki ilişkileri kuvvetlendirmeyi amaçlanarak kurulan Avrupa Şehirler Birliği olarak adlandırılan EUROCITIES, Avrupa’da belediyelerin gerçekleştirdiği örnek çalışmaları web sitesinde paylaşıyor. Sosyal politikalar ve çevreci çalışmaları ile dikkat çeken Kartal Belediyesi’nin çalışmaları da bu önemli platformda yerini aldı.

Daha önce Korona virüs salgını boyunca aktif mücadelede yer alan Kartal Belediyesi’nin çalışmalarını diğer belediyelere örnek gösteren Avrupa’nın en önemli platformlarından biri olan EUROCITIES, şimdi de Kartal Belediyesi’nin sosyal politikalarını ve çevreci çalışmalarını sayfasına taşıdı.

Kartal Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi vatandaşların kullanımına sunmak amacıyla el yapımı ev malzemelerini kullanıp geri dönüşümünü sağlayarak yeniden kullanılabilir hale getirdiği çalışmalar, EUROCITIES web sayfasında yer alarak takdir kazandı.

Yapılan paylaşımda, "Kartal Belediyesi, Covid-19 salgını sırasında vatandaşların el yapımı dekoratif veya ev malzemeleri oluşturmak için eski malzemeleri geri dönüştürmelerine ve yeniden kullanmalarına yardımcı oluyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, 2016 yılından bu yana tekstil atıklarının geri dönüştürülmesi amacıyla tekstil kumbaralarını Kartal’ın çeşitli noktalarına yerleştiriyor. Müdürlük ayrıca eski kıyafet ve kumaşlarını bu kumbaralara atmaları için de vatandaşları teşvik ediyor. Kartal Belediyesi şimdi ise vatandaşlarına bu malzemeleri kullanabilmesi ve ev ortamında eğlenebilmeleri amacıyla Youtube videoları hazırlıyor" ifadeleri kullanıldı.