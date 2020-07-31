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Eğitim

Kartal Anadolu İmam Hatip lisesi YKS'de şov yaptı

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, YSK 2020'de sayısal ilk bine 6, sözel ilk bine 17, dil ilk bine 12, eşit ağırlık ilk bine 18 öğrenci sokmayı başardı.

Yeniakit Publisher
2020-07-31 10:00:00 - 2020-07-31 10:01:13
Kartal Anadolu İmam Hatip lisesi YKS'de şov yaptı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandıktan sonra İmam Hatip Liselerinin başarıları göz doldurdu.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin de birçok öğrencisi, çeşitli dallarda ilk 1000'e girmeyi başardı. Konuya dair bir infografik yayınlayan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, öğrencilerinin başarını şöyle duyurdu:

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