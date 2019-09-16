0553 313 94 23

Kars'taki silahlı kavganın zanlısı 11 adrese eş zamanlı operasyonla yakalandı

Husumetli iki aile arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin aranan zanlı, polisin 11 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı- Zanlının evindeki aramada 2 pompalı tüfek, 2 ruhsatsız tabanca ve uzun namlulu silah fişeği ele geçirildi

16 Eylül 2019 Pazartesi 16:51
Kars'taki silahlı kavganın zanlısı 11 adrese eş zamanlı operasyonla yakalandı

KARS (AA) - Kars'ta husumetli iki aile arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin aranan zanlı, polisin 11 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentin Cumhuriyet Caddesi'nde 31 Ağustos'ta aralarında husumet olan iki aile arasında çıkan ve Şentürk T'nin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya karıştığı belirtilen B.K'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu B.K'nin bulunabileceği 11 ayrı adres belirlendi.

Bu tespitin ardından söz konusu tüm adreslere eş zamanlı operasyon yapan polis, B.K'yi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının evindeki aramada ise 2 pompalı tüfek, 2 ruhsatsız tabanca ve uzun namlulu silah fişeği ele geçirildi.

- Olay

Kentte iki aile arasında 19 Temmuz 2018'de çıkan silahlı kavgada Dağistan K. ölmüş, 2 kişi de yaralanmıştı. Bu olayın azmettiricisi olduğu öne sürülen ve tutuklanarak cezaevine konulan Şentürk T. ise 4 ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere cezaevinden tahliye edilmişti.

Tahliye olmasının ardından 31 Ağustos 2019'da silahla vurulan Şentürk T. hayatını kaybetmişti. Bu olaya ilişkin yakalanan Dağistan K'nin akrabaları Haydar K. ve Emrah K, sevk edildikleri mahkemece tutuklanmış, otomobille olay yerinden kaçan B.K'nin ise aranmasına başlanmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 16:51
  1. Kars
  2. kavga

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzonspor'da Ivanildo Fernandes'in sağlık durumu
    1. Trabzonspor'da Ivanildo Fernandes'in..
    2. "Saudi Aramco saldırısı İran..
    3. Manchester United, De Gea'nın..
    4. Bakan Kasapoğlu'ndan Cenk İldem'e tebrik
    5. Adnan Menderes'in idam edilişinin 58...
    6. Kilo verdiren kahve nasıl hazırlanır?..
    7. Bursa'da Ahilik Haftası kutlamaları
    8. Serik’te iki günde iki ayrı yangın
    9. Avrupa Fair Play Birliğinden..
    10. Türk Hava Yolları THY İstanbul uçak..
    11. Serbest piyasada altın fiyatları
    12. Bakan Kasapoğlu’ndan Cenk İldem’e..
    13. Validen o polislere başarı belgesi
    14. Hakkari'de "İlköğretim Haftası" kutlandı
    15. Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçiminde..
    16. Vali Çakacak, kaybolmaya yüz tutmuş..
    17. Trump: “İran’ın saldırıyla bağlantısı..
    18. Haliliye kırsalı yollarına kavuşuyor
    19. Bülent Arınç'ı eleştiren MHP'li başkan..
    20. Odunpazarı Belediyesi tiyatro..
    21. Vali Atik, Ahilik Haftasını kutladı
    22. Kolombiya'da uçak düştü: 7 kişi..
    23. KUFSAD karşı kıyıdan bir dostu..
    24. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı..
    25. SANKO Üniversitesi yeni öğrencilerle..
    26. Düzce’de "şifalı" olarak bilinen su..
    27. Mısırlı iş adamından Sisi karşıtı..
    28. Altın Portakal festivalinden Selma..
    29. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı!
    30. 3 bin yıllık kanal turizme..
    İmamoğlu partisinin kararını deldi! CHP'liler isyan etti
    İmamoğlu partisinin kararını deldi! CHP'liler isyan etti
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Kanadalı Prof. Peterson feminizmi böyle çökertti!
    Kanadalı Prof. Peterson feminizmi böyle çökertti!
    Diktatörü böyle övdü: Mücahit Sisi!
    Diktatörü böyle övdü: Mücahit Sisi!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    Para para para…
    Para para para…
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!