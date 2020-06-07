  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kars'ta zincirleme trafik kazası

Yeniakit Publisher
2020-06-07 21:38:01 -
Kars'ta zincirleme trafik kazası

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında maddi hasar meydana geldi.

Sarıkamış Halk Eğitim Merkezi önündeki kavşakta Nihat Cengiz idaresindeki 25 EN 360 plakalı otomobil, Kadir Sade yönetimindeki 36 AAB 809 plakalı minibüsle çarpıştı.

Sade idaresindeki minibüs daha sonra park halindeki 24 JC 8564 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kaza nedeniyle Sarıkamış-Kars kara yolu trafiğe kapandı.

Kazada sürücüler yara almazken araçlarda maddi hasar oluştu.

Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili tutanak tutarak, kazaya karışan araçları çekici vasıtasıyla bulundukları yerden kaldırıp yolu trafiğe açtı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı