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Aktüel

Kars’ta yüksek kesimlere kar yağdı

Kars’ta 2 gündür etkili olan yağmurlu hava, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 13:43:54 -
Kars’ta yüksek kesimlere kar yağdı

Kars’ta 2 gündür etkili olan yağmurlu hava, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Soğuk havanın ardından yağan kar, kenttin etrafında bulunan dağları yeniden beyaza bürüdü.


Türkiye’nin birçok şehrinde bahar havası yaşanırken, Kars’ta soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Mayıs ayında dağlara yağan kar ise vatandaşları şaşırttı.


Hava sıcaklığının hissedilir bir şekilde düştüğünü ifade eden vatandaşlar, “İki gündür Kars’ta aralıklarla sağanak şekilde yağan yağmur sonrasında gece hava soğudu. Dağlara kar yağdı. Şehre yağmur yağarken, dağlara da kar yağdı. Mayıs ayında geçmiş zamanlara göre pekte görülmeyen bir kar yağışı, ancak dağlarda karın erimesini beklerken, tekrar kar yağması ilginçte bir görüntü oluşturdu” dedi.


Kars’ta 2 gündür etkili olan yağışlı hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kentte merkeze yağmur yağarken, yüksek kesimlere ise kar yağdı. Hava sıcaklığının hissedilir bir şekilde düştüğü Kars’ta yağışlı havanın devam edeceği öğrenildi.

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