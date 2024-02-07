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Yerel Kars'ta yoğun kar nedeniyle mahsur kalan 110 kişiyi...
Yerel

Kars'ta yoğun kar nedeniyle mahsur kalan 110 kişiyi...

Yeniakit Publisher
2024-02-07 09:14:00 -
Kars'ta yoğun kar nedeniyle mahsur kalan 110 kişiyi...

Kars-Ardahan kara yolunda kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 110 kişi kurtarıldı.

Kars-Ardahan kara yolunda kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 110 kişi kurtarıldı.

Etkili olan yoğun kar nedeniyle Kars-Ardahan kara yolu Susuz ilçesi Kiziroğlu köyü mevkiinde çift yönlü ulaşıma kapandı.

Kapanan yol nedeniyle mahsur kalan vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler kapanan yolda mahsur kalan toplam 110 kişiyi kurtararak, misafirhanelere yerleştirdi.

Kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 56 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışma başlattı. (İLKHA)

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