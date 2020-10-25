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Aktüel Kars'ta yavru eşeğe eziyet ettikleri ileri sürülen iki kişiye para cezası kesildi
Aktüel

Kars'ta yavru eşeğe eziyet ettikleri ileri sürülen iki kişiye para cezası kesildi

Eziyet gördüğü öne sürülen yavru eşek koruma altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-25 23:26:10 -
Kars'ta yavru eşeğe eziyet ettikleri ileri sürülen iki kişiye para cezası kesildi

KARS (AA) - Kars'ın Digor ilçesinde yavru eşeği göle atarak eziyet ettiği iddia edilen iki kişiye para cezası kesildi.

İlçeye bağlı Alem köyünde iki kişi, boynuna ip bağlayıp göle attıkları yavru eşeğin görüntülerini cep telefonuyla kaydedip sosyal medyadan paylaştı.

Digor Kaymakamlığının talimatı doğrultusunda İlçe Jandarma Komutanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parkla Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, yavru eşeğe eziyet edenlerin H.Y ve S.Y olduğu tespit edildi.

Alem köyüne giden ekiplerin bulduğu H.Y ve S.Y'ye Hayvan Haklarını Koruma Kanunu gereğince 947 lira idari para cezası uygulandı.

El konulan yavru eşek ise yediemin olarak tayin edilen muhtara teslim edildi.


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