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Kars'ta Tekneli köyü ikinci kez karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-04 23:04:14 -
Kars'ta Tekneli köyü ikinci kez karantinaya alındı

KARS (AA) - Kars'ta Tekneli köyü ikinci kez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla merkeze bağlı Tekneli köyünde karantina uygulaması başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, köye giriş çıkışların durdurulduğu bildirildi.

Merkeze bağlı Tekneli köyü daha önce 4 Mayıs 2020 de karantinaya alınmış, 20 Mayıs'ta karantina sonlandırılmıştı.

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