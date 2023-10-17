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Yerel Kars'ta taşlı sopalı kavga! Yaralılar var
Yerel

Kars'ta taşlı sopalı kavga! Yaralılar var

Yeniakit Publisher
2023-10-17 12:23:00 -
Kars'ta taşlı sopalı kavga! Yaralılar var

Kars'ta çıkan taşlı sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.

Aralarında husumet bulunan iki grup Karadağ Caddesi'nde karşılaştı. Burada başlayan tartışma diğer aile fertlerinin de katılmasıyla kavgaya dönüştü.

Taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada M.S.T, M.N.T, C.T, M.Ö, F.Ö. ve M.F.Ö. ile kavgayı ayırmak isteyen E.D. yaralandı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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