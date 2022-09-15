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Yerel Kars'ta Pakistan'daki selzedeler için yardım toplandı
Yerel

Kars'ta Pakistan'daki selzedeler için yardım toplandı

Kars'ta Pakistan'daki selzedeler için hazırlanan gıda ve hijyen malzemesi taşıyan yardım tırı törenle uğurlandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-15 09:35:00 -
Kars'ta Pakistan'daki selzedeler için yardım toplandı

Valilik organizesinde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD), belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin desteğiyle temin edilen 2 bin 400 koliden oluşan gıda ile 400 koli hijyen malzemesi bir tıra yüklendi.

AFAD İl Müdürlüğü binası önünde yapılan uğurlama törenine, Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, İl Müftüsü Hamza Bayram, AFAD İl Müdürü Oktay Ayğan ve bazı il protokolü katıldı.

Yardım malzemeleri, Pakistan'a gönderilmek üzere TCDD’nin Van’daki lojistik deposuna teslim edilecek.

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