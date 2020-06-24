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Aktüel

Kars'ta otomobille çarptığı gencin ölümüne yol açan sürücü jandarmaya teslim oldu

Yeniakit Publisher
2020-06-24 10:07:19 -
Kars'ta otomobille çarptığı gencin ölümüne yol açan sürücü jandarmaya teslim oldu

KARS (AA) - Kars'ın Selim ilçesinde otomobille çarptığı bir gencin ölmesine neden olduğu ileri sürülen sürücü jandarmaya teslim oldu.

Kars-Erzurum kara yolunun Benliahmet köyü girişinde dün F.Ç'nin idaresindeki 16 YAG 34 plakalı otomobilin, yolun karşısına geçmeye çalışırken çarptığı Emir Şimal Korkmaz (17) hayatını kaybetti.

Kazanın ardından bölgeden uzaklaşan sürücü F.Ç, Selim İlçe Jandarma Komutanlığına giderek teslim oldu.

Sürücü F.Ç'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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