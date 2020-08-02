  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kars'ta etkili olan dolu nedeniyle kent beyaza büründü

Yeniakit Publisher
2020-08-02 19:01:48 -
Kars'ta etkili olan dolu nedeniyle kent beyaza büründü

KARS (AA) - Kars'ta etkili olan dolu nedeniyle kent beyaza büründü.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan sağanak akşam saatlerinde yerini dolu yağışına bıraktı. Aniden etkili olan dolu nedeniyle bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.

Kars-Iğdır kara yolunun Hanlar geçidi mevkisinde şiddetli dolu nedeniyle yol ve yüksek kesimler beyaza büründü.

Bazı sürücüler görüş mesafesinin düştüğü yolda araçlarını yol kenarına çekip dolunun dinmesini bekledi.

Sarıkamış ilçesinde aniden bastıran sağanağın ardından yağan dolu su baskınlarına neden oldu. Düzmeşe mevkisinde yağan dolu etrafı beyaza bürüdü.

Mescitli köyünde ise yağmur suları köyün içinden geçen dereyi taşırdı.

Yağış nedeniyle araçlar trafikte güçlükle ilerleyebildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı