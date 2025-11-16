Kars’ta duygulandıran anlar! Vali Polat Allahuekber Şehitliğinde dualarla andı

Vali Polat, beraberindeki Vali Yardımcısı Şeyma Aktaş Semiz ile Selim Kaymakamı Mehmet Ali Semiz, Allahuekber ve Soğanlı Dağları başta olmak üzere yöredeki çatışmalar ve dondurucu soğuklar nedeniyle şehit olan askerler anısına yapılan Allahuekber Dağı zirvesindeki şehitlik anıtını ziyaret ederek dua okudu.

Kar yağışı ve soğuk havanın da etkili olduğu bölgede Vali Polat, Sarıkamış Harekatı'ndaki şehitleri anmak amacıyla her yıl 3 bin 180 rakımlı Allahuekber Dağı'na zirve yapan dağcıların güzergahında da incelemelerde bulunarak bilgi aldı.

Kars Valiliği, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Allahuekber Dağı’nın eksilmiyor dumanı, şuur, mantık susuyor, durduruyor zamanı. Vatanımızın bekası için canlarından geçen ve kefenleri bembeyaz karlar, son sözleri 'Allahuekber' olan aziz şehitlerimizin Allahuekber Dağları'nda 3000 metre rakımda bulunan ebedi istirahatgahlarını ziyaret ettik. Rahmet, minnet ve saygıyla"