  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kars'ta dedektör köpek "Odin" destekli uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
Aktüel

Kars'ta dedektör köpek "Odin" destekli uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-08 19:44:35 -
Kars'ta dedektör köpek "Odin" destekli uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

KARS (AA) - Kars'ta, ihbar üzerine bir araçta dedektör köpeği Odin ile yapılan aramada 49,88 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda Kars-Iğdır kara yolu üzerinde bulunan uygulama noktasında çalışma yapan ekipler, şüpheli bir aracı durdurarak arama yaptı.

Narkotik dedektör köpeği "Odin"in de katıldığı aramada, araca zulalanmış 49,88 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kılıçdaroğlu’ndan skandal ‘Fahrettin Koca’ açıklaması
Siyaset

Kılıçdaroğlu’ndan skandal ‘Fahrettin Koca’ açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın koronavirüse karşı dünya tarafında ayakta alkışlanan mücadelesini lek..
Erdoğan 'gerekirse çıkarız demişti! Kritik karar verildi
Siyaset

Erdoğan 'gerekirse çıkarız demişti! Kritik karar verildi

AK Parti’nin tartışma konusu olan İstanbul Sözleşmesi ile ilgili yürüttüğü çalışmanın detaylarına ulaşıldı. Bu kapsamda sözleşmede yer alan ..
Mustafa Akıncı'dan yeni bir skandal açıklama daha: 'Anavatan-Yavruvatan'dan vazgeçilmeli
Siyaset

Mustafa Akıncı'dan yeni bir skandal açıklama daha: 'Anavatan-Yavruvatan'dan vazgeçilmeli

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Türkiye ile ilgili skandal açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Akıncı, anavatan-yavruvatan söyleminin..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı