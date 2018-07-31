Kars’ta bir köy kuduz nedeniyle karantinaya alındı

Kars merkeze bağlı Çerme köyünde tilkiden köpeğe bulaşan kuduz, hayvanlara da sıçrayınca köylüler durumu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Kars İl Müdürlüğüne bildirdi. Çerme köyüne gelen yetkililer yaptıkları incelemelerde ineklerde kuduz vakasına rastladı.

Bunun üzerine köy karantinaya alınırken, Gıda, Tarım ve Havancılık Müdürlüğü ekiplerince köydeki köpek ve kedilere aşı yapıldı. Kuduz hastalığına yakalanan 2'si ölü 4 inek ise itlaf edildi.

Çerme köyündeki kuduz vakasının tilkiden köpeğe, köpekten de hayvanlara geçtiği ileri sürüldü.