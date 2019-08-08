Kars’ta bıçaklar tezgahlarda yerini aldı
Kars’ta Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kesiminde kullanılacak bıçaklar tezgahlarda yeri aldı.08 Ağustos 2019 Perşembe 14:18
Kars’ta Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kesiminde kullanılacak bıçaklar tezgahlarda yeri aldı.
Kurban Bayramı hazırlıklarının başladığı Kars’ta kurbanlıklarını almaya başlayan vatandaşlar, bıçaklarını ve satırlarını almak için kentte bulunan bıçakçıların yolunu tutuyor. Bıçak fiyatlarının 5 ile 20 lira arasında değiştiği kentte, satırlar ise 10 ile 15 liraya satılıyor.
Öte yandan Kars’ta Kurban Bayramı öncesinde yaşanan hareketlilik bıçakçıların yanı sıra esnafı da sevindirdi.
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