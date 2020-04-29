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Aktüel

Kars'ta besici hastalanan buzağısını maske takarak veterinere götürdü

2020-04-29 10:30:59 -
Kars'ta besici hastalanan buzağısını maske takarak veterinere götürdü

KARS (AA) - Kars'ta bir vatandaş, hastalanan buzağısını yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem olarak maske takarak veterinere götürdü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kars-Digor kara yolunun Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü önünde Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulama yaptı.

Polis ekipleri kontrol yapmak üzere durdukları minibüste maskeli bir buzağıyla karşılaştı.

Besicinin, yeni doğan ve hastalanan buzağısını koronavirüse karşı maskeyle önlem alarak veterinere götürdüğü öğrenildi.

Gördükleri manzara karşısında hem şaşıran hem de gülümseyen polisler, besiciyi tedbirli davranışından dolayı tebrik etti.

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