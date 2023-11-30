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Yerel Kars'ta 5 ton 220 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Yerel

Kars'ta 5 ton 220 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2023-11-30 11:51:00 -
Kars'ta 5 ton 220 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kars'ta iki iş yerine düzenlenen operasyonda 5 ton 220 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kars'ta iki iş yerine düzenlenen operasyonda 5 ton 220 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ve karışımlı akaryakıt satışına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, 2 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 4 ton 500 litre karışımlı akaryakıt, 500 litre kaçak benzin ve 220 litre kaçak motorin ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (İLKHA)
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