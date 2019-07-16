Karşıyaka’nın şampiyonluk yaşadığı İpekçi’inin parkeleri Karşıyaka’da!

Pınar Karşıyaka’nın maçlarını oynadığı Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’na, yeşil-kırmızılıların son şampiyonluğunu yaşadığı Abdi İpekçi Spor Salonu’nun parkeleri yerleştirildi.

Karşıyaka Spor Kulübü yönetimi ile Karşıyaka Belediyesi’nin ortaklaşa yürüttüğü çalışma sonucunda Pınar Karşıyaka’nın 2015 yılında lig şampiyonluğu yaşadığı Abdi İpekçi Spor Salonu’nun parkeleri Kulüp Başkanı Turgay Büyükkarcı’nın katkılarıyla hiçbir bedel ödenmeden Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu zeminine yerleştirildi. 2005 yılında ev sahipliği yapılan Üniversite Oyunları sırasında inşa edilen salonda 14 yıl boyunca kullanılan parkeler sökülerek yenileri monte edildi. Yeni sezon öncesi takımın başına son şampiyonlukta imzası olan Antrenör Ufuk Sarıca’yı getiren ve taraftarları yeniden havaya sokan Pınar Karşıyaka, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan parkeleri hiçbir bedel ödemeden alıp montajını tamamladı. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ile el ele vererek salonu sezon öncesi yeni bir görünüme kavuşturmaya çalıştıklarını belirten KSK Başkanı Turgay Büyükkarcı, “Belediyemizle birlikte salonu baştan yaratıyoruz. Belediye Başkanımız Cemil Tugay salonun tüm eksiklerinin tamamlanacağını, kulübün hizmetinde olan salonu tekrar yeni baştan mükemmel hale getireceklerini bizlere söyledi. Kulüp ve belediye el ele verince önümüzde hiçbir güç duramaz. Cemil Tugay’a kulübüm ve kendim adına çok teşekkür ediyorum” dedi.