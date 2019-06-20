0553 313 94 23

Karşıyaka’da sanat salondan sokağa taşındı

Yaz akşamlarını müzik ve sanatla renklendirmek amacıyla Kent-KODA yaz konserlerini başlatan Karşıyaka Belediyesi, ilk etkinliği Latife Hanım Köşkü’nün bahçesinde gerçekleştirdi.

20 Haziran 2019 Perşembe 11:23
Karşıyaka’da sanat salondan sokağa taşındı

Yaz akşamlarını müzik ve sanatla renklendirmek amacıyla Kent-KODA yaz konserlerini başlatan Karşıyaka Belediyesi, ilk etkinliği Latife Hanım Köşkü’nün bahçesinde gerçekleştirdi. Alanı dolduran her yaştan sanatseverler, müzik şölenini büyük ilgiyle dinledi.


Karşıyaka Belediyesi Kent AŞ ile Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası (KODA) iş birliğinde düzenlenen yaz konserlerine bu akşam (20 Haziran Perşembe) 100. Yıl Parkı ev sahipliği yapacak. KODA sanatçılarından oluşan trio ve quartet gruplar; 25 Haziran’da Latife Hanım Köşkü, 27 Haziran’da da Tay Park’ta halka müzik ziyafeti sunmaya devam edecek. Organizasyon kapsamında yaz sezonu boyunca haftada iki kez, ilçenin farklı noktalarında konserler gerçekleştirilecek.


Tüm Karşıyakalıları konserlere davet eden Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Karşıyakamızda sanatı salonlardan sokaklara taşımak ve daha fazla vatandaşımıza ulaşabilmek amacıyla düzenlediğimiz Kent-KODA yaz konserleri çok güzel bir başlangıç yaptı. Sanatçılarımıza ve konuğumuz olan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yaz boyunca devam edecek konserlere her yaş ve kesimden Karşıyakalıları bekliyorum" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 11:23
  1. konser
  2. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kayseri U-13 Futbol Liginde finalistler belli oldu
    1. Kayseri U-13 Futbol Liginde..
    2. MEB'den teniste büyük sporcuların..
    3. Başkan Söğüt ve Üzülmez,..
    4. Pehlivanlar Antalya’da kampa girdi
    5. Başkan Ocak, kantar çalışmalarını..
    6. Çiğli Belediyesinde 13 yeni birim..
    7. Tepebaşı Barbaros İlkokulu’nda El..
    8. Temsilciler Meclisinden ABD..
    9. Corendon İzmir acenteleriyle buluştu
    10. Twitter'de yeni dönem! O özellik..
    11. AOSB’de E-Ticaret Zirvesi
    12. Beylikdüzü’nde spor ve eğlence bir..
    13. Sel sonrası tarım arazilerinde hasar..
    14. Konya’da selde 97 koyun telef oldu,..
    15. ABD - Çin savaşı onlara yaradı
    16. Şehit ailesinden Başkan Bozkurt’a..
    17. Mısır'dan Başkan Erdoğan'a küstah cevap!
    18. Beykoz’da bir vatandaş su..
    19. Kütahya Belediyesi’nden sokak..
    20. Turuncu bayraklar törenle sahiplerine..
    21. Bilecik’te “Camiler çocuk dolsun,..
    22. Cani koca eşini öldürmeden önce..
    23. Muhtarlara hizmet içi eğitim verildi
    24. Otizmli çocuklar sporla hayata..
    25. Bağcılar’da 30 bin öğrenci yaz spor..
    26. Şuhut Belediye Hisarspor’un minik..
    27. Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor..
    28. Tokat'ta uyuşturucu operasyonu
    29. Genelkurmay "çatı" davasında karar (2)
    30. İzmir-Avrupa iş birliği için dev..
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    Başkan Erdoğan son noktayı koydu: Hırsız, 'Hırsız kim?' sorusunu soranlardır
    Başkan Erdoğan son noktayı koydu: Hırsız, 'Hırsız kim?' sorusunu soranlardır
    Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye alçak tehdit!
    Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye alçak tehdit!