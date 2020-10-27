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Spor Karşıyaka Spor Kulübü ile Bitci Teknoloji, anlaşma imzaladı
Spor

Karşıyaka Spor Kulübü ile Bitci Teknoloji, anlaşma imzaladı

Yeniakit Publisher
2020-10-27 15:01:06 -
Karşıyaka Spor Kulübü ile Bitci Teknoloji, anlaşma imzaladı

İZMİR (AA) - Karşıyaka Spor Kulübünün, blok zinciri (blockchain) teknolojisi firması Bitci Teknoloji ile anlaşma imzaladığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulübe gelir sağlamaya yönelik yapılan anlaşma ile yeşil-kırmızılı taraftarlar, temin ettikleri "token"ları, "BitciPay" anlaşmalı yerlerde, ürün ve hizmet alışverişlerinde kullanabilecek.

Ayrıca "token"lar borsaya ve ödeme platformuna bağlı "blok zinciri ağı" sayesinde, "Bitci.com" üzerinde aynı bir hisse senedi gibi günlük işlem görecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, son dönemde dünyanın önde gelen spor kulüplerinin blok zinciri iş birliklerine büyük önem verdiğini belirtti.

Karşıyaka olarak bu alanda ülke sporuna öncülük etmekten büyük mutluluk duyduklarını bildiren Büyükkarcı, şunları kaydetti:

"Bizim için diğer bir mutluluk kaynağı da böylesine önemli bir anlaşmayı, Bitci Teknoloji ve Bitci.com gibi yüzde 100 yerli sermayeli Türk teknoloji şirketleri ile hayata geçirmek. İnanıyoruz ki bu tür iş birlikleri hem Karşıyaka’nın hem de bizi takip edecek tüm spor kulüplerinin finansal olarak çok daha iyi seviyelere gelmesine büyük katkıda bulunacak. Çıkaracağımız token’ların tamamının taraftarlarımız tarafından ilgi görmesi durumunda 100 milyon liranın üzerinde bir gelire ulaşma potansiyeli olan bir projeye başlıyoruz."

Bitci.com kurucusu ve Bitci Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Çağdaş Çağlar ise söz konusu iş birliğinin tüm dünyada blok zinciri alanında ses getireceğini belirterek, "Bugün kulüplerimizin alternatif gelir modelleri üretebilmesi; kötü günlerde kulüplerinin yanında olan taraftarlarına bu modeller kapsamında artı bir değer sağlayabilmesi çok önemli." ifadelerini kullandı.

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