Karşılıklı navtex iptali! Akdeniz’de çözüm için olumlu adım
Yunanistan’ın 29 Ekim’i, Türkiye’nin ise 28 Ekim’i kapsayacak şekilde ilan ettiği NAVTEX’leri karşılıklı olarak iptal ettikleri, bununla birlikte Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Ege’deki sorunların diyalogla çözümünden yana olduğunu göstermek için Akdeniz’de daha önce planlanan atışlı eğitimlere ilişkin ilan ettiği NAVTEX’i de bir defaya mahsus olmak geri çektiği bildirildi.
NATO nezdinde teknik toplantılara destek vererek ön koşulsuz katılan Türkiye, iyi niyetini gösteren birçok adımı da atmaktan çekinmedi. NATO üyesi 30 ülkenin savunma bakanlarının katılımıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen ve iki gün süren NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nda da yapıcı tavrını sürdüren Türkiye, teklifleri ile ittifak üyesi ülkelerin takdirini topladı.