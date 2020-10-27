Karşılıklı navtex iptali! Akdeniz’de çözüm için olumlu adım

Yunanistan’ın 29 Ekim’i, Türkiye’nin ise 28 Ekim’i kapsayacak şekilde ilan ettiği NAVTEX’leri karşılıklı olarak iptal ettikleri, bununla birlikte Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Ege’deki sorunların diyalogla çözümünden yana olduğunu göstermek için Akdeniz’de daha önce planlanan atışlı eğitimlere ilişkin ilan ettiği NAVTEX’i de bir defaya mahsus olmak geri çektiği bildirildi.