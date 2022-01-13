Kars yarın okullar tatil mi 14 Ocak | Kars hangi ilçelerde okullar tatil?
14 Ocak kar tatili var mı Kars? Yurdun büyük bölümü kar yağışının etkisi altında. Kars’ta etkili olan yağışlar sebebiyle öğrenciler sık sık ‘Yarın Kars’ta okullar tatil mi?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Kars’ta okullar tatil edildi mi?
Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında. Kars’ta etkili olan kar yağışı sebebiyle okulların tatil edilip edilmeyeceği araştırılmaya başlandı. Peki, 14 Ocak Cuma Kars’ta okullar tatil mi?
Kars yarın okullar tatil mi 14 Ocak | Kars hangi ilçelerde okullar tatil?
Kars'ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretimin 14 Ocak Cuma günü tatil edildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.