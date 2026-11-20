Kars semalarında görsel şölen! Kuşların dansı mest etti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kars semalarında bir araya gelen kuş sürülerinin sergilediği etkileyici görüntüler, görenleri hayran bıraktı. Gökyüzünde büyük bir uyumla hareket ederek farklı şekiller oluşturan binlerce kuş, vatandaşlara doğanın şaşırtıcı manzaralarından birini sundu.
Kentte gökyüzünde toplu halde uçan kuşlar, zaman zaman bir araya gelerek yoğun sürüler oluşturdu, ardından farklı yönlere dağılıp yeniden bir araya geldi. Kuşların ani yön değişiklikleriyle ortaya çıkan hareketlilik, gökyüzünde dalgalanan ve sürekli şekil değiştiren görüntüler oluşturdu.
Özellikle kış mevsiminin etkisini hissettirmeye başladığı Kars'ta yaşanan bu doğa olayı, günlük yaşamın arasında vatandaşlara güzel anlar yaşattı. Gökyüzünü kaplayan kuşların ahenkli hareketleri çevredeki vatandaşlarca cep telefonuyla kaydedildi.