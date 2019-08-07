Karpuz ve peynir diyeti | Doya doya kilo verin!
Meyve yiyerek zayıflamak, herkesin hayali olabilir. Doyarak ödem atacağınız bol vitaminli bu diyeti denemeniz bile oldukça etki sağlayacaktır.07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:37
Meyvelerin kilo aldıran bir yapısı olduğu düşüncesi, çok yanlış bir düşüncedir. Karpuzda bu meyvelerden biridir. Oldukça faydalı olan bu meyvenin beyaz kısmıda, iki kat A vitamini içerir.
Düzenli ve yeterli yediğinizde hiçbir zararı olmadığı gibi, birde kilo vermenize yardım edecektir. Bu diyet; su ihtiyacınızı giderir, lifi sayesinde tok tutar, ödem attırır ve bolca vitamin takviyesi sağlar.
Karpuz ve peynir diyetiyle ideal kiloya gelmeniz mümkün. Sizde örnek listemizi değiştirerek kendinize bir rutin oluşturabilirsiniz.
Sabah;
- Çörek otlu, acılı beyaz peynir
- 1 haşlanmış yumurta
- 1 dilim karpuz
- maydanoz
Öğle;
- Buzlu karpuzlu içecek
Akşam;
- Haşlanmış et
- bir dilim karpuz
- çörek otlu, baharatlı çökelek
- zeytinyağlı salata
Bu öğünler arasında, günde 2 tane olacak şekilde bitki çayıda içebilirsiniz. Dilediğiniz gibi değişiklik yapabilirsiniz. Fakat aşırı tüketmekten kaçınmalısınız.
Şeker hastaları, psikolojik sorun yaşayanlar ve farklı hastalıkları olan kişilerin, bir uzmana danışması gerekir.
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