Karpuz ve peynir diyeti | Doya doya kilo verin!

Meyvelerin kilo aldıran bir yapısı olduğu düşüncesi, çok yanlış bir düşüncedir. Karpuzda bu meyvelerden biridir. Oldukça faydalı olan bu meyvenin beyaz kısmıda, iki kat A vitamini içerir.

Düzenli ve yeterli yediğinizde hiçbir zararı olmadığı gibi, birde kilo vermenize yardım edecektir. Bu diyet; su ihtiyacınızı giderir, lifi sayesinde tok tutar, ödem attırır ve bolca vitamin takviyesi sağlar.

Karpuz ve peynir diyetiyle ideal kiloya gelmeniz mümkün. Sizde örnek listemizi değiştirerek kendinize bir rutin oluşturabilirsiniz.

Sabah;

Çörek otlu, acılı beyaz peynir

1 haşlanmış yumurta

1 dilim karpuz

maydanoz

Öğle;

Buzlu karpuzlu içecek

Akşam;

Haşlanmış et

bir dilim karpuz

çörek otlu, baharatlı çökelek

zeytinyağlı salata

Bu öğünler arasında, günde 2 tane olacak şekilde bitki çayıda içebilirsiniz. Dilediğiniz gibi değişiklik yapabilirsiniz. Fakat aşırı tüketmekten kaçınmalısınız.

Şeker hastaları, psikolojik sorun yaşayanlar ve farklı hastalıkları olan kişilerin, bir uzmana danışması gerekir.