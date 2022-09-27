Karpuz çekirdeği neye iyi gelir? Karpuz çekirdeği kurabiyelerde tatlılarda kullanılır mı?

Sağlıklı ve dengeli beslenmek pek çok hastalığa karşı bedenimizin daha dinç olmasını sağlıyor. Özellikle paketli ürünler yerine doğal gıdaların ölçülü olarak tüketilmesi uzmanlarca öneriliyor. Peki, karpuz çekirdeği faydalı mıdır? Kurutulmuş karpuz çekirdeği nasıl yenir?

Karpuz çekirdeği neye iyi gelir?

Karpuz çekirdeği protein deposu olarak gösteriliyor. Karpuzun çekirdeği tüketerek uzun süreli tokluk hissi yaşayabilirsiniz.

Ayrıca karpuz çekirdeği düzenli ve ölçülü tüketildiğinde metabolizmayı hızlandırır. Bu sebeple karpuz çekirdeğini kavurarak ara öğünlerde tüketebilirsiniz. Ayrıca kavurduğunuz karpuz çekirdeğini salatalara ekleyebilirsiniz.

Magnezyum yönünden zengin olduğu ifade edilen karpuz çekirdeği kalp ve damar sağlığı için de son derece kıymetlidir.

Karpuz çekirdeği cildinizi kırışıklara karşı korur.

Kan basıncını dengeleyen karpuz çekirdeği içerdiği proteinle büyümeyi destekler.

Karpuz çekirdeği bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kolesterolü dengeleyen karpuz çekirdeği osteoporozu engeller.

Karpuz çekirdeği kurabiyelerde tatlılarda kullanılır mı?

Karpuz çekirdeğini karpuzla birlikte yiyebilir ya da kavurup kuruyemiş gibi tüketebilirsiniz. Ayrıca ay çekirdeği ve kabak çekirdeği gibi karpuz çekirdeğini de kurabiyelerinizde kullanabilirsiniz.