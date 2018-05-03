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Karpuz çekirdeği infüzyonunun 4 şaşırtıcı faydası

Karpuz çekirdeği, diğer birçok meyvelerinki gibi tüketilmeyerek atılıyor. Peki çöpe giden bu karpuz çekirdeklerinin vücuda nasıl inanılmaz faydalarının olduğunu biliyor muydunuz?

03 Mayıs 2018 Perşembe 21:45
Karpuz çekirdeği infüzyonunun 4 şaşırtıcı faydası

Karpuz, vücudu yeniden nemlendirmek ve detoksifikasyonu desteklemek için en çok tavsiye edilen yaz meyvelerinden biridir.

Yüksek su içeriği, antioksidan maddeler ve şifalı özellikler sunan doğal lifleri ile karakterize edilir.

Sulu posası, genelde içecek hazırlamak için kullanılırken, tek başına ve salatalarla birlikte de tüketilir.

Pek çok insanın bilmediği ise, çoğu insanın çöpe attığı çekirdeklerinin, sağlığınızı iyileştiren temel besin ögelerini ve özellikleri içermesidir.

Bu çekirdekler, birçok vücut mekanizmasının işleyişini iyileştiren ve bazı hastalıkları önleyen doğal bir infüzyon hazırlamak için kullanılabilir.

1. KARACİĞERİ KORUR

Karpuz çekirdeği infüzyonunun anti-enflamatuvar ve arındırıcı özellikleri, iyi bir karaciğer fonksiyonu teşvik etmek adına büyük bir destektir.
Bu çayın içilmesi karaciğerin dokularında bulunan toksinlerin ortadan kaldırılmasına ve ayrıca aşırı yağ ve kolesterolün azaltılmasına yardımcı olur.

2. BÖBREKLERİ TEMİZLER

Bu çekirdeklerle hazırlanan içecek, dokularda birikme eğilimi olan atık maddeleri uzaklaştırmak için böbreklerin arınmasını uyaran doğal bir idrar söktürücüdür.

Özellikleri, vücuttaki sıvı seviyelerini düzenlemek ve ağır metalleri ortadan kaldırmak için idrar üretimini arttırır.

Ayrıca idrar yolunu temizlemek ve enfeksiyonların gelişme riskini azaltmak için de idealdir.

3. KARDİYOVASKÜLER SAĞLIĞI GELİŞTİRİR

Bu içecekte bulunan bir aminoasit olan arginin, kan basıncının kontrolünü kolaylaştırır ve arterlerdeki kan akışını iyileştirir.

Bu madde, antioksidanları ile birlikte kalp fonksiyonlarını iyileştirir ve kalp yetmezliği ya da kalp krizi gibi kronik hastalıklardan muzdarip olma riskinizi azaltır.

Diğer taraftan, idrar söktürücü etkisi kanın temizlenmesine yardımcı olur ve kötü kolesterol (LDL) ve trigliserit seviyelerini düzenler.

4. KABIZLIK İLE ŞAVAŞIR

Boyut ve dokularına rağmen, karpuz çekirdekleri, kabızlığa karşı savaşmaya yardımcı olan besin lifleri açısından zengin bir besin kaynağıdır.

Hafif laksatif etkileri, kolonda tutulan atıkların ortadan kaldırılmasını destekler ve besleyici ögeleri onu koruyan mikrobik florayı besler.

 

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 21:45
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