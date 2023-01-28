Karpatka tatlısı kolay: Atmak zorunda kaldık malzemeyi diyenler için farklı, orjinal karpatka tarifi! (Meşhur pasta)

Canınız tatlı çekiyor ancak her zamankinden farklı bir tarif arıyorsanız doğru adrestesiniz. Hem hafif olmasıyla hem de kolayca yapılmasıyla tarif listenizin bir numarası haline gelecek bu tatlı Polanya’nın meşhur Karpatka’sı! Karpatka, vanilyalı sütlü puding veya muhallebi ile doldurulmuş bir tatlıdır. Pişmiş halinin üzerine pudra şekeri eklenerek de servis edilebilir. Yüksek kalorili bir tatlı olduğu için ölçülü tüketilmesinde fayda var. İşte yemekteyiz ne yapmalıyız diyenler için karpatka tatlısı malzemeleri ve tarifi!

Orjinal karpatka tarifi!

Malzemler

Hamuru için:

1 su bardağı un

1 su bardağı su

5 adet yumurta

1 çay kaşığı kabartma tozu

1/4 çay kaşığı tuz

125 gram tereyağı

Kreması için:

1 yemek kaşığı un

2.5 su bardağı süt

2 yemek kaşığı nişasta

1 su bardağı toz şeker

125 gram tereyağı

3 adet yumurta sarısı

2 paket vanilin

10-15 adet ahududu

Üzeri için:

2 yemek kaşığı pudra şekeri

TARİF

Karpatkanın hamurunu hazırlamak için küçük bir tencereye su, tuz ve tereyağını koyarak kaynatın.

Su kaynar hale geldiğinde içerisine un ekleyin ve topaklar gidene kadar karıştırın.

Hamuru pişirdikten sonra başka bir kaba alın ve soğuması için bekletin.

Hamur ılımaya başladığında kabartma tozu ve yumurtaları tek tek ilave edin.

Hamuru güzelce karıştırdıktan sonra ikiye bölün. Yağlı kağıt serili kelepçeli kalıba hamurun yarısını alın ve yayın.

Önceden ısıtılmış 190 dereceli fırında yaklaşık 30 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.

Hamur piştiğinde kalıptan çıkartın ve kenara alıp oda sıcaklığında soğutun. Bu esnada diğer hamuru kelepçeli kalıba yerleştirin ve pişirin.

Kreması için; Tereyağı ve ahududu dışında kalan malzemeleri tencereye aktarın.

Orta ateşte muhallebi kıvamı alana kadar, sürekli çırparak pişirin.

Kremanın üzerini streç film ile örtün ve kenara alarak soğutun.

Oda sıcaklığındaki tereyağını bir kasede çırpın. Daha sonra kremanın içerisine yavaş yavaş dökerek karıştırın ve pürüzsüz bir kıvam elde edin.

Hamuru kelepçeli kalıbın içerisine alın. Üzerine hazırladığınız kremayı dökün ve her tarafa yayın.

En üst kısma ahududuları yerleştirin. Diğer hamuru üzerine kapatın ve hafifçe bastırın.

Hazırladığınız karpatka tatlısını buzdolabında en az 3 saat dinlendirin. Krema sertleştiğinde kalıbı çıkartın.

Karpatka pastasını dilimledikten sonra üzerine pudra şekeri serpiştirerek servis edin. Afiyet olsun...