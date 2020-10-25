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Aktüel Karo halı kaplama
Aktüel

Karo halı kaplama

Karo halı kaplama | Karo halı kaplama nedir? Birçok kişi karo halı kaplamasının ne olduğunu nasıl uygulandığını ve avantajlarını merak ediyor. Peki, karo halı kaplama fiyatı ne kadar? Karo halı kaplama satın al | Karo halı kaplama fiyat öğren.

Yeniakit Publisher
2020-10-25 22:53:00 -
Karo halı kaplama

Karo halı kaplama nedir? Karo halı kaplama iç içe geçen parçalardan oluşan bir halı çeşididir. Pek çok deseni bulunan karo kaplama halılar genellikle iş yerlerinde kullanılıyor. Karo halı kaplama uygulaması son derece kolaydır.Parçalar yan yana dizilerekzemin halıyla kaplanır. Peki, karo kaplama halı fiyatları ne kadar?

Karo halı kaplama faydaları nelerdir?

Karo halı kaplamayı araştıranlar; bu ürünün diğer zemin kaplamalarından farkını araştırıyor. Peki, karo halı kaplamanın yararları nelerdir?

Karo kaplama halılar tozu hapseder böylelikle diğer zemin kaplamalarından daha sağlıklıdır.

Karo kaplama halıların antibakteriyel ve anti alerjik özellikte olanları da bulunuyor.

Karo kaplama halılar ses yalıtımı konusunda son derece hassastır.

Karo kaplama halıların montajı çok daha kolaydır. Bu sebeple daha hızlı kurulum sağlanır.

Bu tip halıların temizliği çok daha kolaydır.

Karo kaplama halılar ısı yalıtımı sağlar.

Temizliği ve kurulumu kolay bu halılar aynı zamanda uzun ömürlüdür.

Zemin uygulamaları yapıldıktan sonra zarar gören kısımların yenilenmesi maliyetli ve zor iştir. Ancak iç içe geçen parçalarla hazırlanan bu tip halılarda yenileme çok daha kolaydır. Tüm zeminin değişmesine gerek yoktur. Yalnızca zarar gören kısmın yenilenmesi yeterli olur.

Kara halı kaplama uygulandıkları zemine zarar vermez

Karo halı kaplama fiyat

Karo halı kaplama fiyatları marka ve ürün özelliklerine göre farklılık gösteriyor. Bazı firmalar dolar üzerinden ücret veriyor. İnternet üzerinden zemin kaplama şirketlerinin web sayfalarına göz atarak fiyat öğrenebilir, teklif alabilirsiniz.

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