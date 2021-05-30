Koronavirüs salgını eğitim alanını son derece olumsuz etkiledi. Milyonlarca öğrenci aylardır okullarında uzak. Uzaktan eğitim devam ederken hem yüz yüze eğitime geçiş süreci hem de okulların tatil olacağı tarih araştırılmaya başlandı. Peki, karneler ne zaman verilecek?

Karneler ne zaman verilecek? Okullar yaz tatiline ne zaman girecek?

Uzaktan eğitim sebebiyle okulların kapanacağı tarih temmuz ayına uzatıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak. Karneler de bu tarihte verilecek. Arzumuz karneleri çocuklarımıza yüz yüze vermek. Ancak böyle bir durum söz konusu olmazsa karneleri dijital olarak vereceğiz" dedi.