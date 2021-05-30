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Eğitim Karneler ne zaman verilecek? Okullar yaz tatiline ne zaman girecek?
Eğitim

Karneler ne zaman verilecek? Okullar yaz tatiline ne zaman girecek?

Karneler yüz yüze mi verilecek? Milyonlarca öğrenci uzaktan eğitime devam ediyor. Öğrenciler bir yandan yüz yüze eğitime başlanacak tarihi bir yandan da 2020-2021 eğitim öğretim yılının ne zaman tamamlanacağını araştırıyor. Peki, okullar ne zaman tatil olacak? Karneler ne zaman dağıtılacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-30 12:06:00 -
Karneler ne zaman verilecek? Okullar yaz tatiline ne zaman girecek?

Koronavirüs salgını eğitim alanını son derece olumsuz etkiledi. Milyonlarca öğrenci aylardır okullarında uzak. Uzaktan eğitim devam ederken hem yüz yüze eğitime geçiş süreci hem de okulların tatil olacağı tarih araştırılmaya başlandı. Peki, karneler ne zaman verilecek?

Karneler ne zaman verilecek? Okullar yaz tatiline ne zaman girecek?

Uzaktan eğitim sebebiyle okulların kapanacağı tarih temmuz ayına uzatıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak. Karneler de bu tarihte verilecek. Arzumuz karneleri çocuklarımıza yüz yüze vermek. Ancak böyle bir durum söz konusu olmazsa karneleri dijital olarak vereceğiz" dedi.

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