Oldukça yoğun ve sınav ve ders temposuyla geçen 2020-2021 eğitim öğretim döneminin ikinci kanaat dönemi karnelerin verilmesiyle tamamlanıyor. Eğitim dönemi geride bırakacak öğrenciler ve onlar kadar heyecanlı olan aileleri internetten yaptıkları araştırmalarla 'Karneler ne zaman verilecek?' sorusuna yanıt arıyor.

Karneler ne zaman verilecek?

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi için karne, teşekkür ve takdir belgeleri 18 Haziran'da elektronik ortamda öğrenci ve velilerin erişimine açılacak, isteyen velilere okul müdürlüklerince basılı karne verilebilecek.

Okullar ne zaman kapanacak?

2020-2021 eğitim-öğretim yılı karneleri okullarda 18 Haziran'da dağıtılacak. İsteyen öğrencilere telafi programı için okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak.

Telafi eğitimi hakkında da bilgi sunan bakanlık, erişime açılan “https://telafidebendevarim.meb.gov.tr/” internet adresinde yer alıyor.