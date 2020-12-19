Karneler ne zaman verilecek? | Koronavirüs salgını sebebiyle öğrenciler uzaktan eğitimlerini sürdürürken bu sene karne alıp alamayacaklarını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı bir açıklamada öğrencilere basılı karne dağıtmayı istediklerini ifade etmişti. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanlığından bir açıklama geldi. Peki, karneler verilecek mi?

Karneler ne zaman dağıtılacak? | Kim karnesini ne zaman alacak?

Uzaktan eğitim 22 Ocak Cuma gününe kadar sürecek. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2025’te başlayacak. Öğrencilere karne ise dağıtılacak. Yapılan açıklamada “Karne dağıtımları, 22 Ocak 2021'den itibaren eğitim kurumu yönetimlerince, farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacak” denildi.