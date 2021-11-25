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Eğitim Karneler ne zaman alınacak? Yarıyıl tatili ayın kaçında?
Eğitim

Karneler ne zaman alınacak? Yarıyıl tatili ayın kaçında?

15 tatil ocak ayında mı? Milyonlarca öğrenci kasım ayında birinci ara tatil yaptı. 22 Kasım’da ders başı yapıldı. Öğrenciler şimdiden karnelerin ne zaman verileceğini araştırmaya başladı. Peki, karneler ayın kaçında verilecek? Karne tatili ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-11-25 23:32:00 -
Karneler ne zaman alınacak? Yarıyıl tatili ayın kaçında?

Öğrenciler yarıyıl tatilinin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Hem aileler hem de öğrenciler karne tatilinin ne zaman olacağını araştırıyor. Peki, karneler ne zaman verilecek?

Karneler ne zaman alınacak? Yarıyıl tatili ayın kaçında?

2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül Pazartesi günü başladı. 15-19 Kasım tarihleri arasında ara tatil yapıldı. 22 Kasım’da ise okullar ara tatilin ardından ders başı yaptı.

Öğrenciler şimdiden yarıyıl tatilinin ne zaman olacağını araştırmaya başladı.  2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.

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