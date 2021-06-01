Karneler ne zaman alınacak? Karne aldıktan sonra dersler zorunlu mu olacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında yapmış olduğu açıklamanın ardından ilkokullarda yarından itibaren, lise ve ortaokullarda ise 7 Haziran 2021 tarihinden itibaren yüz yüze eğitimin başlacağını duyurmuşu.

MEB Bakanı Ziya Selçuk'un bu açıklamasından milyonlarca öğrenci, 2020 2021 Eğitim öğretim yılının ne zaman tamamlanacağını, kanelerin ne zaman verileceğini merak etmeye başladı. Kaneler 18 Haziran'da dağıtılacak Milli Eğitim Bakanlığı'ndan kaneler ile ilgili olarak önemli bir açıklama geldi.

Karne ne zaman alınacak?

Bakanlık yapmış olduğu açıklamada kanelerin okullarda 18 Haziran 2021 tarihinde dağıtılacağını, ancak bu tarihlerden sonra isteyen öğrencilerin 2 Temmuz tarihine kadar okullarda yapılacak olan telafi programlarına katılabileceğini duyurdu.

Köy okulları yüz yüz yüze eğitime geçti mi?

7 Haziran Pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitimin haftada 2 gün yapılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarımızda yüz yüze eğitime 1 Haziran Salı gününden itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacaktır. Okullarımızdaki yüz yüze eğitimlere katılım, isteğe bağlı olup “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu'ndaki koşullar doğrultusunda gerçekleştirilecektir. 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecektir."