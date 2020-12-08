Karneler ne zaman alınacak? Ara tatil ne zaman?
15 tatil için geri sayım başladı. Öğrenciler ne zaman karne alıp ara tatiline geçeceklerini merak ediyorlar. Karnelerin alınmasına çok az bir zaman kala yoğun ders temposundan bunalan öğrenciler, “okullar ne zaman yarı yıl tatiline girecek” sorusunu cevabını sorguluyor. Peki, Karneler ne zaman alınacak? Ara tatil ne zaman?
EBA online platformaları ile öğrenciler koronavirüs salgını sürecinde eğitimlerini EBA TV üzerinden gerçekleştiriyor. Okullarda birinci dönemin sonuna yaklaşılırken milyonlarca öğrenci de karnelerin ne zaman alıcacağını ve ara tatil tarihini merak ediyor.
Öğrenciler ikinci ara tatil öncesinde, sömestr olarak bilinen 15 tatile girerek bu yeni eğitim yılının ilk karnesini alacak.
Ara tatil ne zaman?
Dönemin ilk karnesinin de verileceği ara tatil, 5 Şubat 2021'de sona erecek. Ara dönem tatili ise 12-16 Nisan tarihleri arasında yapılacak.
Yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021’de,
* İkinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021’de yapılacak.
* 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.