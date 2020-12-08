  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Karneler ne zaman alınacak? Ara tatil ne zaman?
Eğitim

Karneler ne zaman alınacak? Ara tatil ne zaman?

15 tatil için geri sayım başladı. Öğrenciler ne zaman karne alıp ara tatiline geçeceklerini merak ediyorlar. Karnelerin alınmasına çok az bir zaman kala yoğun ders temposundan bunalan öğrenciler, “okullar ne zaman yarı yıl tatiline girecek” sorusunu cevabını sorguluyor. Peki, Karneler ne zaman alınacak? Ara tatil ne zaman?

Yeniakit Publisher
2020-12-08 20:43:00 -
Karneler ne zaman alınacak? Ara tatil ne zaman?

EBA online platformaları ile öğrenciler koronavirüs salgını sürecinde eğitimlerini EBA TV üzerinden gerçekleştiriyor. Okullarda birinci dönemin sonuna yaklaşılırken milyonlarca öğrenci de karnelerin ne zaman alıcacağını ve ara tatil tarihini merak ediyor. 

Öğrenciler ikinci ara tatil öncesinde, sömestr olarak bilinen 15 tatile girerek bu yeni eğitim yılının ilk karnesini alacak.

Ara tatil ne zaman?

Dönemin ilk karnesinin de verileceği ara tatil, 5 Şubat 2021'de sona erecek. Ara dönem tatili ise 12-16 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

Yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021’de,

* İkinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021’de yapılacak.

* 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail savaş uçakları hava sahasını ihlal etti! Arap ülkesinde ortalık karıştı
Dünya

İsrail savaş uçakları hava sahasını ihlal etti! Arap ülkesinde ortalık karıştı

İsrail’e ait savaş uçakları, Lübnan hava sahasını ihlal ederek alçak irtifada uçtu. Meydana gelen olay Arap ülkesinin tepkisini çekti...
Libya'da gizli mektup ortaya çıktı! Bin 200 kişi bölgeye geliyor
Dünya

Libya'da gizli mektup ortaya çıktı! Bin 200 kişi bölgeye geliyor

Libya'da darbeci Hafter yeni bir saldırıya hazırlanıyor. Darbeci güçlerin BAE'den destek talebi üzerine Sudanlı bin 200 milisin bölgeye gönd..
'Yalan makinası' İrfan Değirmenci’nin yüzsüzlüğü ‘pes’ dedirtti! İzleyicisini ‘aptal’ yerine koydu
Medya

'Yalan makinası' İrfan Değirmenci’nin yüzsüzlüğü ‘pes’ dedirtti! İzleyicisini ‘aptal’ yerine koydu

Halk TV’de Ana Haber Bülteni sunan İrfan Değirmenci, eski bir fotoğrafı verip, “pandemi zamanında ekmek kuyruğu” diye servis etti. İzleyicis..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay