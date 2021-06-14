Karneler bu yıl ne zaman alınacak?
Milli Eğitim Bakanlığı, 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin karne ve başarı belgelerinin verileceği tarihi duyurdu. Okulların kapanmasına kısa bir süre kala karneler ne zaman verilecek sorusu yanıtı merak kazandı. Peki, karneler ne zaman verilecek?
Yıl boyunca kısmen okulda, kısmen evden eğitim gören öğrenciler emeklerinin karşılığı olan karneleri almaya hazırlanıyor. Peki, karneler hangi tarihte verilecek?
Karneler bu yıl ne zaman alınacak?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonuna ilişkin karne ve başarı belgeleri 18 Haziran'da e-Okul'dan erişime açılacak, ardından telafi eğitimi programı uygulanmaya başlanacak.
Tvnet kanalında yayınlanan Netbakış Özel Programı’na katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Buradan ilk kez duyuralım 18 Haziran - 2 Temmuz arasında karneler dijital olarak yayınlanacak. Ancak yüz yüze karne almak isteyenler 2 Temmuz’da okullardan alabilirler” dedi.