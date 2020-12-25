Karne notu neye göre verilecek?

Artan koronavirüs salgını nedeniyle Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda Kabine toplantısında birinci ara tatil sonrası yüz yüze eğitime ara verildiği açıklanmıştı. Yüz yüze eğitimin 25 Ocak’a kadar devam edeceği açıklanırken, yüz yüze sınavların ne olacağı konusunda hem öğrencilerde hem de velilerde bir merak söz konusu idi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze sınavlara ve karne notlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Ortaokullarda karne notları ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden, liselerde 2. dönem yapılacak yüz yüze sınavlarla belirlenecek." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı son dakika açıklamasında şu mesajı paylaştı: “Sevgili öğrencilerimiz, biz eğitimi, ders konularını sizlere yüklemek için değil; sizleri bilgiye yetiştirmek ve donanımlı bir şekilde geleceğe hazırlamak için veririz. Sınavlar da bu bilgileri ne kadar aldığınızı ölçmek ve durumu değerlendirmek için yapılır. Sınavın başka bir amacı yoktur. Eğer bugün bir öğrenme kaybınız olur ve biz bunu fark etmezsek bu eksikler, hayatınız boyunca karşınıza çıkar.

Lise birinci dönem ders notları nasıl verilecek?

Bu yıl olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Süreç hızlı değişiyor; kararlar, uzun değerlendirmeler doğrultusunda alınıyor. Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığımızın değerlendirmeleri doğrultusunda yüz yüze sınav konusunu yeniden ele aldık. Aldığımız kararla ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz karne notlarını bu dönem ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden alacak. Lise öğrencilerimizin birinci dönem notlarını ise ikinci dönem yapacağımız yüz yüze sınavlarla belirleyeceğiz. Lütfen, siz şu an sadece sağlığınıza ve derslerinize odaklanın. En çok ihtiyacımız olan şey sağlık ve geleceğe dair tek güvencemiz sizlersiniz. Güzel bir gün diliyorum."

Yarıyıl tatili ne zaman?

15 gün tatil imkanı veren, sömestr olarak da bilinen yarıyıl tatili öğrenciler tarafından heyecanla bekleniyor. Derslerden biraz uzaklaşma ve dinlenme fırsatı sunan yarıyıl tatili bu eğitim yılında 25 Ocak 2021 tarihinde başlayacak ve 5 Şubat 2021 tarihinde sona erecek. Yarıyıl tatili ile birlikte online derslere de ara verilecek.

Yarıyıl tatilinin 25 Ocak-5 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılmasının ardından ikinci dönem ara tatili ise 12-16 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılacak. 19 Haziran 2021 tarihinde ise eğitim-öğretim yılı tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.