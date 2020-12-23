Karne notları nasıl hesaplanacak? Karne notları nasıl verilecek?

Koronavirüs vaka sayılarının artmasıyla birlikte 22 Ocak’a kadar uzaktan eğitime devam dedi. Sömestr tatiline Nisan ayında yapılacak ara tatil de eklenince ikinci dönemin başlangıç tarihi 15 Şubat oldu. Yarıyıl tatili 25 Ocak tarihinde başlayacak ve 5 Şubat 2021'de sona erecek. İkinci dönem, 8 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 12-16 Nisan 2021'de yapılacak. Eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek.

Okullarda sınavlar nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “4 - 22 Ocak 2021 tarihleri arasındaki eğitim ve öğretim faaliyetleri, uzaktan eğitim yoluyla devam edecek ve bu tarihler arasında eğitim kurumlarında sadece ölçme ve değerlendirme uygulamaları gerçekleştirilecek” denildi. Hürriyet’in haberine göre, Bakanlık ayrıca “2020-2021 eğitim ve öğretim yılı birinci döneminde öğrencilere her bir dersten sadece bir sınav yapılacak.

Karne notları nasıl hesaplanacak?

Bugüne kadar yapılmış ölçme ve değerlendirme uygulamaları geçerli olup bu kapsamda, her bir derse ilişkin bir sınav puanı ile ilköğretim kurumlarında ders etkinliklerine katılım, ortaöğretim kurumlarında ise performans çalışmalarına ilişkin puanlar karneye yansıyacak” dedi. İlkokul 1, 2 , 3 ve 4’üncü sınıflar ilk dönem sınava girmeyecek. İlkokullarda karne notu ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecek.

Ortaokullarda görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi ve spor, teknoloji ve tasarım, bilişim teknolojileri ve yazılım, Peygamberimizin hayatı, temel dinî bilgiler ve seçmeli derslerde sınav yapılmayacak. Bu derslerin dönem puanı ders etkinliklerine katılım puanı ve varsa proje puanları ile oluşturulacak.

EBA TV canlı derse katılıma not verilecek mi?

Öğrencilerin yüz yüze eğitim, canlı ders veya EBA TV takip ile ders etkinliklerine katılımlarına göre her bir dersin haftalık ders saati sayısı 2 ve daha az olanlara 2, haftalık ders saati sayısı 2’den fazla olanlara ise 3 defa ders etkinliklerine katılım puanı verilecek.

MEB birinci dönem puanları nasıl verilecek?

Ortaöğretim kurumlarında notlar, yapılacak bir sınavla belirlenecek. İller arası hareketliliğin azaltılması amacıyla öğrenciler, istemeleri hâlinde, bulundukları illerde öğrenim gördükleri okul ile aynı okul türündeki eğitim kurumlarında sınavlara girebilecekler.

2020-2021 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem puanları, haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın, öğrencilerin; her dersten bir sınav puanı, bir performans çalışması ve derse hazırlık, devam, aktif katılım, örnek davranışları gibi ders içi katılımlarına ilişkin performans puanları ile belirlenecek.

İlk dönem sınavları ne zaman yapılacak?

Sınavlar ihtiyaç duyulması hâlinde cumartesi günleri de dâhil edilerek, her bir sınav için atölyelerdeki uygulama sınavları gibi zorunlu hâller dışında bir ders saati, yani 40 dakika süre verilerek uygulanacak. Bir günde her bir öğrenci için en fazla iki dersten sınav yapılabilecek. Sınıf mevcudu fiziki mesafeyi koruyacak şekilde bölünüp, maske kullanımı ve hijyen kuralları dikkate alınarak gerçekleştirilecek sınavlar en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulacak.

Koronavirüs salgınından dolayı hasta veya temaslı olup sınavlara süresi içerisinde katılamayan öğrenciler, okulun planlaması dâhilinde ikinci dönemin ilk iki haftası içerisinde sınavlara alınacak. Bu durumdaki öğrencilerin birinci dönem notları, girilemeyen derslerin sınavları tamamlandıktan sonra gerçekleştirilecek.