Karnabahar köftesi nasıl yapılır?
Sağlıklı ve besleyici akşam yemeği isterseniz sizde karnabahar köftesi tarifini evinizde deneyebilirsiniz.31 Temmuz 2018 Salı 14:53
MALZEMELER:
1 küçük karnabahar
1 adet soğan
1 yumurta
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı pulbiber
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı toz biber
1 çay kaşığı nane
Yarım demet maydanoz
Yarım çay kaşığı karabiber
Yarım su bardağı un
Robotta çekilmiş ekmek içi
YAPILIŞI:
Karnabaharları haşlayarak çatalla ezin.
Soğanları ve maydanozları çok ince bir şekilde doğrayın.
Bir kabın içine tüm malzemeleri ekleyerek 10 dakika boyunca yoğurun.
Oluşan karışımdan parçalar koparak yuvarlak şekiller verin ve bol yağın içinde kızartın.
Afiyet olsun...
Yasemin.com'dan alınmıştır.
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