Karnabahar köftesi nasıl yapılır?

MALZEMELER:

1 küçük karnabahar

1 adet soğan

1 yumurta

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı pulbiber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı toz biber

1 çay kaşığı nane

Yarım demet maydanoz

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım su bardağı un

Robotta çekilmiş ekmek içi

YAPILIŞI:

Karnabaharları haşlayarak çatalla ezin.

Soğanları ve maydanozları çok ince bir şekilde doğrayın.

Bir kabın içine tüm malzemeleri ekleyerek 10 dakika boyunca yoğurun.

Oluşan karışımdan parçalar koparak yuvarlak şekiller verin ve bol yağın içinde kızartın.

Afiyet olsun...

Yasemin.com'dan alınmıştır.