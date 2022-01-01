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Kadın - Aile Karnabahar ile yapılan yemekler
Kadın - Aile

Karnabahar ile yapılan yemekler

İki yıllık otsu bir sebze olan karnabahar, beyaz renk çiçekli kısmı ve yeşil yaprakları olan bir bitkidir

Yeniakit Publisher
2022-01-01 16:30:00 - 2022-01-01 20:59:39
Karnabahar ile yapılan yemekler

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Karnabaharın faydaları nelerdir? Karnabahar neye iyi gelir?

  • Sindirimi düzenler, zararlı bakterileri vücuttan atar.
  • Yüksek oranda A vitamini içerir.
  • Sinir sistemindeki hücreleri yeniler.
  • Stres ve depresyon riskini azaltır.
  • Karnabahar suyu beyin sağlığını korumaktadır.
  • Regl sancılarına iyi gelir.
  • İdrar yolu enfeksiyonlarını iyileştirir.
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