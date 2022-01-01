Karnabahar ile yapılan yemekler
İki yıllık otsu bir sebze olan karnabahar, beyaz renk çiçekli kısmı ve yeşil yaprakları olan bir bitkidir
Tadı Damağınızda Kalacak Karnabahar Yemekleri
Karnabahar püreli kuzu nasıl yapılır?
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Karnabahar kızartması tarifi, nasıl yapılır?
Fırında karnabahar tarifi, nasıl yapılır?
Karnabaharın faydaları nelerdir? Karnabahar neye iyi gelir?
- Sindirimi düzenler, zararlı bakterileri vücuttan atar.
- Yüksek oranda A vitamini içerir.
- Sinir sistemindeki hücreleri yeniler.
- Stres ve depresyon riskini azaltır.
- Karnabahar suyu beyin sağlığını korumaktadır.
- Regl sancılarına iyi gelir.
- İdrar yolu enfeksiyonlarını iyileştirir.