Akşama ne yapsam? Karnabahar köftesi tarifi

Karnabahar Köftesini bu tarifle kolaylıkla yapabileceksiniz.

Karnabahar Köftesi tarifi için malzemeler

1 küçük karnabahar

1 adet soğan

1 yumurta

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı pulbiber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı toz biber

1 çay kaşığı nane

Yarım demet maydanoz

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım su bardağı un

Robotta çekilmiş ekmek içi

Yapılışı

Karnabahar parçalanıp yumuşayana kadar haşlanır. Süzülmesi için süzgeç içine alınır. Suyunu çeksin diye altına sonra havlu peçete koyup suyu süzülüp ılınana kadar beklenir. Ilınan karnabaharların suyu var ise sıktırılıp kaba alınır. Zaten ezilmiş olacaklar. Çatal, ezici yada elle iyice ezilir. İçine soğan rendelenir. Maydanoz kıyılır. Ekmek içi hariç hepsi eklenip karıştırılır. Kıvam ayarlayana dek ekmek içi ekleyin Hazır olan harç dolapta en az 2 saat dinlendirilir. Dinlendirecekseniz çokta katı yapmayın bekledikçe de kendini çeker. Sonrasında köfteler yapılıp yağda arkalı önlü orta ateşte kızartılır. Afiyet olsun.

Karnabahar faydaları

Karnabahar, lif ve B vitaminleri yönünden yüksek seviyelere sahip bir sebzedir. Kansere karşı koruma sağlayabilen antioksidanlar bakımından da zengindir. Ayrıca kilo vermek ve sindirimi artırmak için lif, öğrenme ve hafıza için gerekli olan kolin ve diğer birçok önemli besinleri barındırır.