Akşama ne yapsam? Karnabahar köftesi tarifi
Bu tarifle Karnabahar köftesi yapmayan kalmasın.
Karnabahar Köftesini bu tarifle kolaylıkla yapabileceksiniz.
Karnabahar Köftesi tarifi için malzemeler
- 1 küçük karnabahar
- 1 adet soğan
- 1 yumurta
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı pulbiber
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı toz biber
- 1 çay kaşığı nane
- Yarım demet maydanoz
- Yarım çay kaşığı karabiber
- Yarım su bardağı un
- Robotta çekilmiş ekmek içi
Yapılışı
Karnabahar parçalanıp yumuşayana kadar haşlanır. Süzülmesi için süzgeç içine alınır. Suyunu çeksin diye altına sonra havlu peçete koyup suyu süzülüp ılınana kadar beklenir. Ilınan karnabaharların suyu var ise sıktırılıp kaba alınır. Zaten ezilmiş olacaklar. Çatal, ezici yada elle iyice ezilir. İçine soğan rendelenir. Maydanoz kıyılır. Ekmek içi hariç hepsi eklenip karıştırılır. Kıvam ayarlayana dek ekmek içi ekleyin Hazır olan harç dolapta en az 2 saat dinlendirilir. Dinlendirecekseniz çokta katı yapmayın bekledikçe de kendini çeker. Sonrasında köfteler yapılıp yağda arkalı önlü orta ateşte kızartılır. Afiyet olsun.
Karnabahar faydaları
Karnabahar, lif ve B vitaminleri yönünden yüksek seviyelere sahip bir sebzedir. Kansere karşı koruma sağlayabilen antioksidanlar bakımından da zengindir. Ayrıca kilo vermek ve sindirimi artırmak için lif, öğrenme ve hafıza için gerekli olan kolin ve diğer birçok önemli besinleri barındırır.