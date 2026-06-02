Türkçenin sesi Konya’da sahneye taşındı! Bin Nefes Bir Ses Festivali başladı

Konya, Türkçe tiyatro yapan ülkeleri aynı sahnede buluşturan özel bir festivale ev sahipliği yapıyor. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, "18'incisini düzenlediğimiz Devlet Tiyatroları Konya Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali, Türk dünyasında yeni sanatsal iş birliklerine ilham veren ve Türkçenin zenginliğini sahnede buluşturan çok özel bir kültür şöleni." dedi. Karadağlı, Konya Devlet Tiyatrosunun ev sahipliğinde 18'incisi düzenlenen "Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali"nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Konya'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tiyatronun, insanlığın ortak hafızasını, duygularını ve hikayelerini kuşaktan kuşağa aktaran en güçlü sanat dallarından biri olduğunu belirten Karadağlı, "Tiyatro, aynı dili paylaşan toplumlar arasındaysa yalnızca bir sahne sanatı değil, adeta ortak kültürün, ortak geçmişin ve müşterek geleceğin sesidir. Bu anlayışla 18'incisini düzenlediğimiz Devlet Tiyatroları Konya Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali, Türk dünyasında yeni sanatsal iş birliklerine ilham veren ve Türkçenin zenginliğini sahnede buluşturan çok özel bir kültür şöleni." ifadelerini kullandı.