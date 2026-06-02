“Ben ağladım” dedi, jandarma sarıldı! 3 yaşındaki Göktürk ormanda bulundu
Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde bahçede oyun oynarken kaybolan 3 yaşındaki Göktürk K.A., jandarma ekiplerinin çalışmasıyla evinden yaklaşık 1 km uzaklıktaki ormanda bulundu. Küçük çocuğun jandarmayla konuştuğu anlar yaka kamerasına yansıdı.
Samsun’da bahçede oyun oynarken kaybolan 3 yaşındaki Göktürk K.A. için başlatılan arama çalışması, ormandan gelen sevindirici haberle son buldu.
19 Mayıs ilçesinde Göktürk K.A., bahçede arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada kayboldu. Durumu fark eden ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Jandarma ekipleri, Göktürk K.A.’nın bulunması için 26 personel ve 1 iz takip köpeğiyle birlikte çalışma başlattı. Göktürk K.A., evin yaklaşık 1 kilometre uzağındaki ormanda bulundu. Jandarmanın Göktürk K.A.’yı arayıp bulduğu ve sohbet ettiği anlar yaka kamerasıyla kaydedildi. Göktürk, jandarmaya, "Ben oradan buraya geldim, ağladım" derken, jandarma da küçük çocuğa, "Aslan komando, sana kurban olurum" ifadelerini kullandı.