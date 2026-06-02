  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Soruşturma derinleşiyor! Buca Belediyesi operasyonunda yeni gözaltılar TMSF, el konulan FETÖ dönercisini rekor fiyata satışa çıkardı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz’un faturası 350 milyar dolar Rusya ile Türkiye arasında beklenmedik gelişme: Diplomatik kriz patladı "Korsan Özgür"ün çakma grup toplantısı! Meclis'te "Hain Kemal" sloganları attırdı İran'a nükleer saldırı mı düzenlenecek? Korkunç açıklama GİSİAD'dan 1. Olağan Genel Kurul öncesi ‘güçlü vizyon’ mesajı: Yeni Nesil STK modelini inşa ediyoruz Sigara içen babaların bebeklerinde zeka seviyesi normalin altında kalıyor! Bari çocuklarınızı düşünü DNA'nıza zarar vermeyin! Özgür Özel yine Haçlılara ağladı: Bu kez Amerikalılara şikayet etti! Görüntüler gündem oldu! Ekrem'in yolsuzluk davaları parodi konusu oldu
Dünya ABD’den Hürmüz çıkışı! Rubio, İran’la anlaşma için tarih işaret etti
Dünya

ABD’den Hürmüz çıkışı! Rubio, İran’la anlaşma için tarih işaret etti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
ABD’den Hürmüz çıkışı! Rubio, İran’la anlaşma için tarih işaret etti

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran’la yürütülen müzakerelerde anlaşmanın yakın zamanda mümkün olabileceğini belirtti. İran’dan cevap alınmasının 6 güne kadar sürebileceğini söyleyen Rubio, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması ve Tahran’ın nükleer programının görüşmelerin kritik başlıkları arasında yer aldığını ifade etti.

ABD ile İran arasındaki müzakere sürecinde Hürmüz Boğazı ve nükleer program başlıkları yeniden öne çıktı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio,  ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesine bakanlığının 2027 bütçesiyle ilgili yaptığı bilgilendirme konuşmasında, İran'ın nükleer programının bazı kısımlarını müzakere etmeyi kabul ettiğini söyledi ve görüşmelerin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yardımcı olabileceği umudunu paylaştı.

 

“Anlaşmaya varmak zorundalar”

Bakan Rubio, İran'ın ABD ile "hala dağlarında gömülü olan yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumun akıbeti konusunda" detaylı bir müzakereye girmek zorunda olduğunu belirtti.

 

Bu konuların ayrıntılarının İran'la gelecek görüşmelerde ele alınmasının gerekli olduğuna değinen Rubio, "Ülkelerindeki zenginleştirme faaliyetlerine ciddi ve uzun vadeli sınırlamalar getirilmesi veya bunların iptal edilmesi konusunda anlaşmaya varmak zorundalar." dedi.

Rubio, "Örneğin, 'Zenginleştirilmiş uranyumu imha edeceğiz.' diye taahhütte bulunmaları gerekiyor. Şimdi soru şu: Bunu hangi mekanizmalarla yapacağız? Bu müzakere edilebilir." ifadelerini kullandı.

 

6 gün detayı dikkat çekti

Dışişleri Bakanı Rubio, İran'la ne zaman bir anlaşmaya varılacağı yönündeki soruyu cevaplarken kesin bir tarih vermese de bunun yakın sürede gerçekleşebileceğini kaydetti.

 

İran'dan yanıt almanın "6 güne kadar sürebileceğini" bildiren Rubio, Tahran'la dolaylı müzakerelerin zorluklarına değindi ancak yine de savaşı sona erdirecek bir anlaşmanın "mümkün olduğunu" ileri sürdü.

ABD'nin sırf Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması amacıyla İran'a yönelik yaptırımları hafifletmesi veya varlıklarını serbest bırakması olasılığı sorulan Rubio, "Hayır, bu konu görüşülmedi. Bu teklif edilmedi." cevabını verdi.

 

Öte yandan Virginia Senatörü Tim Kaine, İran'a yönelik saldırıların başlatılmasının üzerinden "92 gün geçmesine rağmen" Trump yönetiminin hala Kongre'ye "savaşı haklı çıkaracak bir görüş" sunmadığı konusunda eleştiride bulundu.

Trump çelişkide boğuluyor! Siyonist hamisi ABD'den İran resti sonrası kıvırma açıklaması
Trump çelişkide boğuluyor! Siyonist hamisi ABD'den İran resti sonrası kıvırma açıklaması

Gündem

Trump çelişkide boğuluyor! Siyonist hamisi ABD'den İran resti sonrası kıvırma açıklaması

Bölgede tansiyon yükseliyor! ABD’ye ait ticari gemi vuruldu
Bölgede tansiyon yükseliyor! ABD’ye ait ticari gemi vuruldu

Dünya

Bölgede tansiyon yükseliyor! ABD’ye ait ticari gemi vuruldu

Son dakika! ABD: İran, nükleer müzakereyi onayladı
Son dakika! ABD: İran, nükleer müzakereyi onayladı

Dünya

Son dakika! ABD: İran, nükleer müzakereyi onayladı

ABD’den füze testlerine 100 milyon dolarlık imza
ABD’den füze testlerine 100 milyon dolarlık imza

Gündem

ABD’den füze testlerine 100 milyon dolarlık imza

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23