Karnabahar kızartması tarifi, nasıl yapılır?

Kolay karnabahar kızartması malzemeleri

Karnabaharı Haşlamak İçin:

● 1 adet orta boy karnabahar

● 1 litre sıcak su

● 1 yemek kaşığı un

Dış Harcı İçin:

● 2 adet yumurta

● 4 yemek kaşığı un

● 1 su bardağı süt

● 1 çay kaşığı tuz

Kızartmak İçin:

● 1 su bardağı sıvı yağ

Yapılışı

Orta büyüklükteki karnabaharın kök kısımları kesilir ve yeşil yaprakları temizlenir. Bir bıçak yardımıyla önce ortadan ikiye kesilen karnabahar çiçeklerine ayrılır. Tencereye 1 yemek kaşığı un eklenir ve üzerine 1 litre su ilave edilerek ve kaynatılır. Karnabaharın kendine has kokusunun çıkması ve sindiriminin kolay olması için 8-10 dakika haşlanır. Haşlanan karnabaharların suyu süzülüp servis tabağına alınır. Soğumaya bırakılır. Kızartma harcı için ayrı bir kap içine yumurta, süt, un ve tuz alınır pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar çırpılır. Soğuyan karnabaharlar kızartma harcına bulanır. Bir yandan geniş bir kızartma tenceresine sıvı yağı koyarak iyice ısınması beklenir. Ardından kızartma harcına bulanmış olan karnabaharlar tek tek kızgın yağın için aktarılarak altın sarısı renge bürünene kadar kızartılır. Afiyet olsun.