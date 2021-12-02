  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Karnabahar kızartması tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Karnabahar kızartması tarifi, nasıl yapılır?

Karnabahar kızartması lezzetli bir tattır.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 14:29:00 - 2021-12-02 14:32:57
Karnabahar kızartması tarifi, nasıl yapılır?

Kolay karnabahar kızartması malzemeleri

Karnabaharı Haşlamak İçin:

● 1 adet orta boy karnabahar

● 1 litre sıcak su

● 1 yemek kaşığı un

Dış Harcı İçin:

● 2 adet yumurta

● 4 yemek kaşığı un

● 1 su bardağı süt

● 1 çay kaşığı tuz

Kızartmak İçin:

● 1 su bardağı sıvı yağ

Yapılışı

Orta büyüklükteki karnabaharın kök kısımları kesilir ve yeşil yaprakları temizlenir. Bir bıçak yardımıyla önce ortadan ikiye kesilen karnabahar çiçeklerine ayrılır. Tencereye 1 yemek kaşığı un eklenir ve üzerine 1 litre su ilave edilerek ve kaynatılır.  Karnabaharın kendine has kokusunun çıkması ve sindiriminin kolay olması için 8-10 dakika haşlanır. Haşlanan karnabaharların suyu süzülüp servis tabağına alınır. Soğumaya bırakılır.  Kızartma harcı için ayrı bir kap içine yumurta, süt, un ve tuz alınır pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar çırpılır.  Soğuyan karnabaharlar kızartma harcına bulanır. Bir yandan geniş bir kızartma tenceresine sıvı yağı koyarak iyice ısınması beklenir.  Ardından kızartma harcına bulanmış olan karnabaharlar tek tek kızgın yağın için aktarılarak altın sarısı renge bürünene kadar kızartılır. Afiyet olsun.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İslam Memiş'ten Hazine'de bakan değişimiyle ilgili çarpıcı ddia! 'Asıl bombayı bekliyorum'
Ekonomi

İslam Memiş'ten Hazine'de bakan değişimiyle ilgili çarpıcı ddia! 'Asıl bombayı bekliyorum'

Merkez Bankası'nın Kasım ayında 100 baz puanlık indiriminin ardından "istifa ve görevden alma" bekliyorum diyerek Hazine ve Maliye Bakanlığı..
Kulisleri hareketlendiren iddia! Kaftancıoğlu ve Babacan gizli...
Siyaset

Kulisleri hareketlendiren iddia! Kaftancıoğlu ve Babacan gizli...

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile 30 Kasım'da gizli bir görüşme gerçekleştirdiği idd..
Rusya'daki pembe ışıklı dairelerin sırrı çözüldü

Rusya'daki pembe ışıklı dairelerin sırrı çözüldü

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay