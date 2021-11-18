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Kadın - Aile FIrında karnabahar tarifi, nasıl yapılır? Kolay fırında karnabahar tarifi
Kadın - Aile

FIrında karnabahar tarifi, nasıl yapılır? Kolay fırında karnabahar tarifi

Fırında karnabahar tarifini hiç bu şekilde denediniz mi?

Yeniakit Publisher
2021-11-18 18:54:00 - 2021-11-18 18:58:42
FIrında karnabahar tarifi, nasıl yapılır? Kolay fırında karnabahar tarifi

Kışın en değerli ve sağlıklı sebzelerinden olan karnabaharı diyette olanların bile tüketebilecek. Severek tüketeceğiniz muhteşem bir tarif. 

Fırında Karnabahar Tarifi İçin Malzemeler

  • 1 küçük boy karnabahar
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 2 adet yumurta
  • 1/2 (yarım) çay bardağı sıvıyağ
  • 1 yemek kaşığı un
  • Kaşar peynir rendesi
  • Tuz, pul biber

Yapılışı

Karnabaharlar çiçek çiçek koparılarak tuzlu suda haşlanır. Derince bir kapta kaşar peyniri hariç tüm malzeme karıştırılır. Haşlanan karnabaharlar hazırlanmış olan sosa batırılıp yağlanmış borcama dizilir. Üzerine 1-2 parça katı yağ koyup 200 derecede 20 dakika kadar fırında pişirilir. Daha sonra kaşarlar eklenerek tekrar fırına sürülür. Kaşarlar eriyip kızarana kadar pişirilir. Afiyet olsun.

 

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