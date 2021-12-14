Karnabahar püreli kuzu nasıl yapılır?
Hazırlanışı zahmetli gibi görünse de etiniz piştiği anda tadına doyamayacağınız bu harika tarifi
Karnabahar püreli kuzu nasıl yapılır?
Malzemeler
- 4 kuzu incik
- 2 soğan
- 4 diş sarımsak
- 3 havuç
- 1 kereviz sapı
- Ayçiçeği yağı
- Tuz
- Karabiber
- 1.5 su bardağı et suyu
- Püre için;
- 1 küçük karnabahar
- Yarım su bardağı süt
- 1 soğan
- 50 gram tereyağı
- 3 yemek kaşığı Ayçiçek yağı
Karnabahar püreli kuzu tarifi yapılışı
İncikleri ayçiçek yağında 2-3 dakika soteleyip kenara alın. Ardından küp küp doğradığınız soğan ve sarımsakları 1-2 dakika kadar kavurun. İnce ince dilimlediğiniz havuç ve kereviz saplarını ilave edip soteleyin. İncikleri karışıma ilave edin. Et suyunu ilave edip ocağı kısın ve etler yumuşayıncaya kadar kısık ateşte pişirin. En son tuz ve karabiberi ekleyin ve altını kapatın. Püre için, yağı ısıtın. Doğradığınız soğanı ilave edip soteleyin. Ayıkladığınız karnabaharları, sütü, tuz ve karabiber ilave edip pişirin. Tereyağını ekleyip blender'la püre haline getirin ve servis tabağına alın. Üzerine incikleri yerleştirip servis edin. Afiyet olsun.
Karnabahar faydaları
- Sindirimi düzenler, zararlı bakterileri vücuttan atar.
- Yüksek oranda A vitamini içerir. ...
- Sinir sistemindeki hücreleri yeniler.
- Stres ve depresyon riskini azaltır.
- Karnabahar suyu beyin sağlığını korumaktadır. ...
- Regl sancılarına iyi gelir.
- İdrar yolu enfeksiyonlarını iyileştirir.