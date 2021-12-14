Karnabahar püreli kuzu nasıl yapılır?

Malzemeler

4 kuzu incik

2 soğan

4 diş sarımsak

3 havuç

1 kereviz sapı

Ayçiçeği yağı

Tuz

Karabiber

1.5 su bardağı et suyu

Püre için;

1 küçük karnabahar

Yarım su bardağı süt

1 soğan

50 gram tereyağı

3 yemek kaşığı Ayçiçek yağı

Karnabahar püreli kuzu tarifi yapılışı

İncikleri ayçiçek yağında 2-3 dakika soteleyip kenara alın. Ardından küp küp doğradığınız soğan ve sarımsakları 1-2 dakika kadar kavurun. İnce ince dilimlediğiniz havuç ve kereviz saplarını ilave edip soteleyin. İncikleri karışıma ilave edin. Et suyunu ilave edip ocağı kısın ve etler yumuşayıncaya kadar kısık ateşte pişirin. En son tuz ve karabiberi ekleyin ve altını kapatın. Püre için, yağı ısıtın. Doğradığınız soğanı ilave edip soteleyin. Ayıkladığınız karnabaharları, sütü, tuz ve karabiber ilave edip pişirin. Tereyağını ekleyip blender'la püre haline getirin ve servis tabağına alın. Üzerine incikleri yerleştirip servis edin. Afiyet olsun.

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